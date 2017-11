Səudiyyədə ərəb qadın küçədə şütüdü - VİDEO - FOTO

Off-rouder tipli avtomobilin arxasına bağlanmış kanatdan yapışan qadın az sonra küçədəki suda şütüməyə başlayıb. Burkalı qadın əsl sörfinqçi məharəti göstərib.

Milli.Az Daily Mail-ə istinadən bildirir ki, video Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində çəkilib. Güclü yağışdan sonra su basmış küçədə sörfinqlə məşğul olan qadının məharətinin əks olunduğu video sosial şəbəkələrdə yeni fenomenə çevrilib.

