Netanyahu təsdiqlədi: Gizli iş birliyimiz var

İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ölkəsinin bəzi ərəb ölkələri ilə gizli iş birliyində olduğunu təsdiqləyib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, bu işbirliyinin daha da artacağına ümid etdiklərini bildirib:

“Ərəb ölkələrilə nəticə verən iş birliyi ümumilikdə gizli saxlanılır. Bu əlaqələr daima məxfi formada davam etdirilir. İnanırıq ki, ərəb ölkələri ilə əlaqələr inkişaf edəcək və sülh sahəsinin genişlənməsinə töhfə verəcək. Qonşu ölkələrin sakinləri bizimlə işgüzar əlaqələr quracaqlar, əks halda onlar əcnəbilərin qulluqçuları ilə işləmək məcburiyyətində olacaqlar “.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

