Misirdə məsciddə törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 115 nəfərə çatıb

Bakı. 24 noyabr. REPORT.AZ/ Misirin əl-Ariş şəhərinin əl-Raud kəndindəki məsciddə cümə namazı vaxtı terrorçuların hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 115-ə, yaralıların sayı isə 80 nəfərə çatıb.

“Report” "Al-Ahram"a istinadən xəbər verir ki, bunu hakimiyyət nümayəndələri bildiriblər.

*** 17:08

Misirin əl-Ariş şəhərinin əl-Raud kəndindəki məsciddə cümə namazı vaxtı terrorçuların hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 85 nəfərə, yaralıların sayı isə 80 nəfərə çatıb.

“Report” xəbər verir ki, məlumatı "Al-Arabiya" yayıb.

Misir dövlət televiziyası bildirib ki, terror nəticəsində ölənlərin xatirəsini yad etmək üçün ölkə ərazisində üçgünlük matəm elan olunub.



*** 15:41

Misirin Sinay yarımadasının şimalında terrorçuların məscidə hücumu nəticəsində azı 50 nəfər ölüb.

“Report” xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, hücum əl-Ariş şəhərinin əl-Raud kəndindəki məsciddə cümə namazı vaxtı törədilib.

Terrorçular məscidin içində özlərini partladıblar.

Məlumata görə, azı 70 nəfər yaralanıb. Ölən və yaralananların sayının artacağı istisna edilmir.









