Prezident İlham Əliyevin Brüsselə işgüzar səfəri başa çatıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 23-də Brüsseldə NATO-nun Şimali Atlantika Şurasının iclasında, bu gün isə Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Sammitində iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.