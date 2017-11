"Beşiktaş" və "Vest Hem"in sabiq baş məşqçisi Slaven Biliç "Vest Bromviç"in təklifini rədd edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçisi xorvatiyalı mütəxəssisi baş məqşçi vəzifəsinə gətirmək istəsə də o, bu təklifdən imtina edib. 49 yalı çalışdırıcı futbola qayıtmaq üçün hələ tez olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Biliç ötən ay "Vest Hem"dən göndərilib.

