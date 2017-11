Bakı. 24 noyabr. REPORT.AZ/ "TRT 2" telekanalı yenidən fəaliyyətə başlayacaq".

"Report" "Milliyet"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin TRT telekanalının direktoru İbrahim Eren bildirib.

Onun sözlərinə görə, 2018-ci ildə TRT telekanalının fəaliyyətə başlamasının 50 illiyi qeyd olunacaq: "2008-ci ildən TRT-nin kanallarının sayı artıb. Gələn il də "TRT 2" adlı yeni kanal açacağıq".



