Sevgilisinin ondan ayrıldığını mesajla öyrəndi - FOTO

Məşhur model Bella Hadidlə musiqiçi Dreykin 2 ay davam edən sevgi münasibətləri bitib.

Milli.Az "qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, ayrılmaq qərarını 31 yaşlı aktyor verib. Belə ki, o, 21 yaşlı sevgilisinə mesaj yazaraq əlaqələrinə son qoymaq qərarına gəldiyini bildirib.

İddiaya görə, Dreyk Hadiddən onu eks-sevgilisi The Weeknd-ə qısqandığına görə ayrılıb.

Qeyd olunur ki, The Weeknd bir neçə gün öncə jurnalistlər tərəfindən Bellanın evinin yaxınlığında görüntülənib. Bu isə cütlük arasında davaya səbəb olub.

Milli.Az

