Rusiya Federasiyasının Çuvaş Respublikasında ağır yol qəzası baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, "Opel" markalı mikroavtobusla "MAZ" markalı yük maşınının toqquşması nəticəsində 5 nəfər ölüb, 2 nəfər xəsarət alıb.

İlkin versiyaya görə, qəzaya "Opel"ın idarəetməni itirərək qarşı zolağa çıxması səbəb olub.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.