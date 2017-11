"Peugeot" və "Citroen" avtomobilləri geri çağırılıb

"Pejo Sitroen Rus" şirkəti Rusiyada 6 mindən çox "Peugeot" və "Citroen" avtomobilini geri çağırıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu qərar avtomobillərdə baqaj qapısının amortizasiyasında və şüşətəmizləyicinin elektromühərrikinin ventilyasiyasında qeydə alınan qüsurlarla bağlıdır.

Şirkətin yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, geri çağırılma 2012-ci ilin martından 2016-cı ilin aprelinədək Rusiyada satılmış "Citroen C4 Aircross" və "Peugeot 4008" modellərinə şamil olunur.

Qeyd olunur ki, bu avtomobillərdə təmir işləri avtomobil sahibləri üçün ödənişsiz həyata keçiriləcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.