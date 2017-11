Lerik rayonuna güclü qar yağıb

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qar bu gün günorta saatlarından yağmağa başlayıb.

Lerikin Orand, Nuravut, Pirəsura və Sorsçay kəndlərinə 15 sm hündürlükdə qar yağıb, rayon mərkəzinə 10 sm-ə yaxın qar düşüb. Hazırda qar yağmaqda davam edir./Apa

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.