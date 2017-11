Şirvanda avtomobil 34 yaşlı kişini vurub.

APA-nın Mil-Muğan bürosunun məlumatına görə, Şirvan sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Həsənov Ramiz Bəxtiyar oğlu yolu keçərkən avtomobil tərəfindən vurulub.

Nəticədə sınıq xəsarətləri alan yaralı Şirvan şəhər xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Faktla bağlı Şirvan polis şöbəsindən araşdırma aparılır.

