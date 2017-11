Lerik rayonuna güclü qar yağıb.

Publika.az xəbər verir ki, qar bu gün günorta saatlarından yağmağa başlayıb.

Lerikin Orand, Nuravut, Pirəsura və Sorsçay kəndlərinə 15 sm hündürlükdə qar yağıb, rayon mərkəzinə 10 sm-ə yaxın qar düşüb. Hazırda qar yağmaqda davam edir.

