HƏZZİN GÜCÜ: Bir gözünü itirdi, qulağının pərdəsi cırıldı

Cinsi əlaqə zamanı güclü həzzdən bir gözünü itirdi.

Publika.az xəbər verir ki, 29 yaşlı Leon sevgilisi ilə intim münasibət zamanı nəfəsini tutduğu üçün gözünə gedən damarlardan biri partlayıb.

Şiddətli bir orqazm səbəbindən sol gözündə problem yaşayan adam dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib.

Həkim nəfəsini tutduğu üçün tənəffüs yollarında yaranan problemlərdən dolayı yaranan təzyiq qulaq pərdəsinə və eləcə də göz damarlarına ziyan verib.

Həkimin rəyinə görə, 29 yaşlı adam sol gözünün görməsini tamamilə itirib. Sağ qulaq pərdəsində isə cırılma müşahidə edilib.

