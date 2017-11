Bu gün “Bozbash pictures”də “Şirin” obrazını canlandıran aktyor Nicat Rəhimovun toyu olub.

Publika.az xəbər verir ki, paytaxt restoranlarından birində keçirilən toy mərasimində şou-biznes nümayəndələri də iştirak edib.

Aktyorun sevdiyi Lalə xanımla qız toyudur. (Qafqazinfo)

