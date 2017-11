Bakı. 25 noyabr. REPORT.AZ/ Ötən gün Parisin 15-ci dairəsində yerləşən səyyar sirkdən pələng qaçıb.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə AFP məlumat yayıb.

Yırtıcı şəhər mərkəzinə yönəlib və Qarilyano körpüsü yaxınlığında, daima uşaqlı anaların istirahət etdiyi Anri Sitroen adına parkın bir neçə yüz metrliyində sirk əməkdaşları tərəfindən güllələnib.



