Bakı. 25 noyabr. REPORT.AZ/ Türkiyənin Muğla vilayətinin Ula rayonunda 5,1 böyüklüyündə zəlzələ baş verib.

"Report" "Anadolu" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Nazirlər Kabineti yanında Fəlakət və Təcili Vəziyyət İdarəsi məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu gün yerli vaxtla 00.49 radələrində mərkəzi Muğlanın Ula rayonu ərazisində olan 5,1 maqnituda gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Zəlzələ təxminən yerin 25,44 kilometr dərinliyində baş verib.



