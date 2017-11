Bakı. 25 noyabr. REPORT.AZ/ Beynəlxalq Yüngül Atletika Federasiyaları Assosiasiyası (IAAF) 2017-cu ilin ən yaxşı yüngül atletinin adını açıqlayıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Təntənəli qala-gecədə ilin ən yaxşı idmançısı adına yüksəkliyə tullanma üzrə ixtisaslaşan qətərli Essa Mutaz Barşimə layiq görülüb.



