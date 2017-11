Bakı. 25 noyabr. REPORT.AZ/ Cümə günü Meksikanın şimal-şərqində yerləşən Tamaulipas ştatında avtosisternlə avtobusun toqquşması nəticəsində azı 2 nəfər həyatını itirib.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə federal polis öz "Twitter" səhifəsində yazıb.

Faciə Syudad-Viktoriya və Monterrey şəhərlərini birləşdirən yolda baş verib.

"Televisa" telekanalının məlumatına görə, qəza nəticəsində daha 10 nəfər xəsarət alıb.







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.