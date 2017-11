London metrosunda baş vermiş hadisə zamanı 15 nəfər xəsarət alıb

Bakı. 25 noyabr. REPORT.AZ/ London metrosunun "Oxford Circus" stansiyasında baş vermiş hadisə zamanı 15 nəfər xəsarət alıb.

“Report” RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, yerli KİV əvvəlcə insanların işdən çıxan vaxtı London metrosunda atəş səslərinin eşidildiyi barədə məlumat yayıb. Sonradan bu məlumat öz təsdiqini tapmayıb.

Həmin vaxt insanlar fəal şəkidə Milad hədiyyələri və bəzək əşyaları almaqla məşğul olurlarmış və stansiya adamla dolu olub.

Bu zaman metronun platformasında iki kişi arasıda mübahisə düşüb.



