Bundesliqada 13-cü tur heç-heçə ilə başladı

Almaniya Bundesliqasında 13-cü tura start verilib.

Publika.az xəbər verir ki, turun ilk oyununda “Hannover” “Ştutqart”ı qəbul edib. İki qolun qeydə alındığı görüşdə qalib müəyyənləşməyib.

Sabah isə Rur derbisi keçiriləcək. Bu bölgənin iki əzəli rəqibi - “Borussiya” və “Şalke” Dortmundda, “Siqnal İduna Park”da münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər.

Lider “Bavariya” da sabah meydana çıxacaq. Münhen təmsilçisi Münhenqladbaxda yerli “Borussiya”nın qonağı olacaq.

Almaniya Bundesliqası, 13-cü tur

24 noyabr

Hannover - Ştutqart 1:1



Qol: Niklas, 76 - Asano, 24.

25 noyabr

18:30 Borussiya D - Şalke

18:30 Ayntraxt - Bayer

18:30 Auqsburq - Volfsburq

18:30 Leyptsiq - Verder

18:30 Frayburq - Maynts

21:30 Borussiya M - Bavariya

26 noyabr

18:30 Hamburq - Hoffenhaym

21:00 Köln - Herta

