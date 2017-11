İngiltərə millisinin və “Liverpul”un sabiq futbolçusu Maykl Ouen özünü çapar kimi sınayıb.

Qol.az-ın Britaniya mətbuatına istinadən yaydığı xəbərə görə, 37 yaşlı veteran futbolçu İngiltərənin Asket bölgəsində ilk dəfə çapar olaraq at yarışında iştirak edib.

“Calder Prince” adlı atla yarışan M.Ouen yarışı 2-ci sırada başa vurub.

Qeyd edək ki,”Liverpul”, “Mançester Yunayted” və “Real” kimi klublarda çıxış edən İngiltərə millsinin sabiq üzvünun son klubu “Stok Siti” olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.