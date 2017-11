Batuminin “Leoqrand” hotelində baş verən yanğında 10 Gürcüstan və 1 İran vətəndaşı ölüb.

APA-nın verdiyi xəbərə görə, bu barədə “İnterfaks” agentliyinə Gürcüstan DİN-in nümayəndəsi bildirib.

Onun sözlərinə görə, xəsarət alan 21 nəfərdən 5-i Türkiyə, 1-i isə İsrail vətəndaşıdır.

Qeyd edək ki, Batumidə hoteldə baş vermiş yanğın nəticəsində 11 nəfər ölüb, 21 nəfər xəsarət alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.