Bakı. 25 noyabr. REPORT.AZ/ Vaşinqtonda baş verən güclü daşqınlar nəticəsində 250-dən çox insan təxliyyə edilib.

“Report” "Fox News"a istinadən xəbər verir ki, Skacit çayının səviyyəsi son 10 ildə ilk dəfə olaraq görünməmiş dərəcədə qalxıb.

Əldə edilən kadrlarda avtomobillərin sözün həqiqi mənasında su üzərində üzdüyü, heyvanların isə çıxılmaz vəziyyətdə qaldığı görünür.





