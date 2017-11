Putin, Ərdoğan və Ruhaninin bəyanatı BMT-də yayılıb

Rusiya, Türkiyə və İran prezidentlərinin Suriya ilə bağlı birgə bəyanatı BMT Təhlükəsizlik Şurasında rəsmi sənəd formasında yayılıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, 3 ölkənin daimi nümayəndələri noyabrın 22-də müvafiq sorğu ilə şuranın sədrinə müraciət edib.

Qeyd edək ki, Rusiya, İran və Türkiyə prezidentləi Vladimir Putin, Həsən Ruhani və Rəcəb Tayyib Ərdoğan 22 noyabr Suriya üzrə Soçidə keçirilən zirvə toplantısının yekunları üzrə birgə bəyanat yayıblar.

Milli.Az

