London metrosunda 15 nəfər xəsarət alıb - FOTO

Londonda "Oxford Circus" metro stansiyasında baş verən insident zamanı azı 15 nəfər xəsarət alıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Londonub təcili tibbi yardım xidmətinin "Twitter" səhifəsində bildirilir.

Məlumatda deyilir: "Biz insident zamanı xəsarət alan 7 nəfər hadisə yerində yardım göstərdik, 8 nəfəri isə xəstəxanaya yerləşdirdik".

Qeyd edək ki, London polisimə ötən gün yerli vaxtla saat 16:37-də "Oxford Circus" metro stansiyasında atışma baş verdiyi barədə məlumat daxil olmuşdu. Daha sonra London polisi atışmanın olmadığını bildirmişdi. İnsanların isə metro stansiyasında təxliyə aparılarkən xəsarət aldıqları bildirilir.

Milli.Az

Milli.Az-ın ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.