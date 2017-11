Dünya bu oğlanın qıza qarşı hərəkətindən danışır - VİDEO

Sosial şəbəkəyə yüklənən video izlənmə rekordları qırır.

Milli.Az bildirir ki, video qısa zamanda bütün dünyaya yayılıb. Videoda oğlanın arxdan keçə bilməyən sevgilisinə fərqli qaydada kömək etməsi əks olunub. Belə ki, o, sevgilisi üçün arxın üzərinə uzanır, sevgilisi isə onun üstündən keçir.

Milli.Az maraqlı kadrları təqdim edir:

Qeyd edək ki, görüntülərin hansı ölkədə çəkildiyi barədə məlumat verilmir.

Emin

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

