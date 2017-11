Yunis Hüseynov: "Yaxşı nəticə əldə edəcəyik"

"Kəpəz"in baş məşqçisi postunda Gəncədə debüt edəcəyim üçün həyəcanlı deyiləm. Çünki mənim üçün doğma yerə, evimə gəlmişəm. Son günlərdə verdikləri dəstəyə görə azarkeşlərimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Onlara səslənib "Qəbələ" ilə oyunumuza dəvət edirəm. Stadiona gəlib komandaya azarkeşlik etmələrini istəyirik".

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri "Kəpəz"in yeni baş məşqçisi Yunis Hüseynov Topaz Premyer Liqanın 13-cü turunda "Qəbələ" ilə oyun öncəsi klubun saytına deyib.

O, komandada əhval-ruhiyyənin yaxşı olduğunu bildirib: "Kəpəz"i yeni qəbul etmişəm, cəmi 4 məşq keçmişik. Görürəm ki, əhval-ruhiyyə yaxşıdır. Amma itkilərimiz var. Cəza və zədə səbəbindən bəzi futbolçular bizə kömək edə bilməyəcəklər. Onların yoxluğu komandaya çətinlik yaradacaq.

Futbolçuların əhval-ruhiyyəsindən hiss edirəm ki, komanda yaxşı nəticə əldə edəcək. Bizim fikrimiz qalib gəlməkdir. Uşaqlar da vəziyyəti yaxşı başa düşürlər. Oyunçular mübarizə keyfiyyətlərini ortaya qoyub, yaxşı çıxış etməlidirlər".

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.