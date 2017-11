Aktrisa Pərvin Abıyeva yenə sosial şəbəkədə sərt sözlər yazıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, aktrisa sosial şəbəkəsində Türkiyə və Azərbaycan kişilərini müqayisə edib. O bildirib ki, Türk kişiləri romantik, səmimi olurlar. Azərbaycanlı kişilər kobud, bir az da köhnə fikirlidir. O, yazdığı sözlərinin arxasında durduğunu da statusunda vurğulayıb.

Aktrisanın statusunu təqdim edirik:

