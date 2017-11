Ərdoğan aktrisanı biabır etdi: "Həddini bilməyən..." - FOTO

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Baştepe Milli Mədəniyyət və Konqres Mərkəzində "Buğday" filminin qalasına qatılıb.



Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, prezident filmi izlədikdən sonra nitq söyləyib. Ərdoğan rejissoru təbrik edib, onun anasının əlini öpərək Adana Film Festivalında Semihin əlini sıxmayan aktrisa Meltem Cumbula eyham vurub:

"Əhli-hünərin qədrini bilmək böyük hünərdir. "Buğday" filminin də cənab Kaplanoğlunun "Bal" filmi kimi həm ölkə daxilində, həm də xaricdə layiq olduğu maraqla qarşılanacağına əminəm. Əlbəttə, vaxtaşırı həddini bilməyən, keyfiyyətdən başı çıxmayan, nəzakətdən yoxsul insanlar qarşınıza çıxa bilir. Bunlara veriləcək ən gözəl cavab işinizi ən gözəl şəkildə görməyə davam etməkdir".

