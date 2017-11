Azərbaycan Premyer Liqasının XIII turu çərçivəsində keçiriləcək "Neftçi” – "Keşlə” oyununun biletləri satışa çıxarılıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, azarkeşlər VİP yerlərə 5, qalan bütün sektorlara isə 1 manat ödəməklə bilet ala bilər. Paytaxt derbisinin biletləri matçın keçiriləcəyi 8-ci km qəsəbə stadionundan və arenanın ərazisindəki rəsmi fanşopdan əldə etmək mümkündü.



Qeyd edək ki, noyabrın 25-də 8-ci km qəsəbə stadionunda keçiriləcək oyun saat 17:00-da başlayacaq.

