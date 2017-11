Supermarketdə həyat yoldaşı ilə rəqs edən Natavandan səmimi görüntülər - VİDEO

Tanınmış müğənni Natavan Həbibi reper həyat yoldaşı Səid Əliyevlə supermarketdə rəqs edib.

Milli.Az xəbər verir ki, sözügedən görüntüləri müğənni sosial şəbəkədə paylaşıb. N.Həbibi paylaşdığı videoya onu da qeyd edib ki, marketdə onun "Bezdim" mahnısını səsləndiriblər:

"Evə bazarlığı ancaq öz mahnılarımın sədaları altında etməyin də başqa ləzzəti var".

Mahnıdakı "Kimə inanım" sözlərinə cavab olaraq reper həyat yoldaşına çevrilərək "Mənə, mənə" deyə bildirib. (publika.az)

Cütlüyün səmimi görüntülərini təqdim edirik:

