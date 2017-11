Tanınmış aktrisa Öykü Karayel 2012-ci ildə Bakıda keçirilən“Eurovision” mahnı müsabiqəsində Türkiyəni edən müğənni Can Bonomo ilə evlənməyə hazırlaşır.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Öykü Karayel yəhudi əsilli sevgilisini dünən əkiz bacısı və atası ilə tanış edib. İddialara görə, Can Bonomo 1 ildir görüşdüyü kino ulduzuna artıq evlilik təklifi edib. Karayel "Hə" cavabını verib.

Restoranda deyib-gülən cütlük çıxışda papartsilərin kameralarını görən kimi əhavlı korlanıb.

