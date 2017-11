Azərbaycanda 189 min 567,65 ton pambıq tədarük olunub.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Məlumatda qeyd olunur ki, ötən gün ölkə üzrə qəbul məntəqələrinə 897,82 ton pambıq təhvil verilib.

Milli.Az

