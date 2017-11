Bakı. 25 noyabr. REPORT.AZ/ Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanda minik avtomobilləri 3,1% , onların ehtiyat hissələri, eləcə də velosipedlər 0,3% bahalaşıb.

"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

İllik müqayisədə isə qiymət artımı minik avtomobillərində 8,2%, onların ehtiyat hissələrində 12,7%, velosipedlərdə isə 14,2% olub.



