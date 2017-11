Azərbaycanda bir gündə baş vermiş yol-nəqliyyat hadisələrinin statistikası açıqlanıb.

Metbuat.az-ın DİN-in saytına istinadən verdiyi məlumata görə, noyabrın 24-də respublikanın avtomobil yollarında 4 yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 2 nəfər ölüb, 7 nəfər xəsarət alıb.

Hər bir faktla bağlı araşdırma aparılır.

