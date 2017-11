Mövsümün ən erkən qolu vuruldu - İlk dəqiqədə

Azərbaycan Premyer Liqasında 2017/18 mövsümünün ən erkən qolu qeydə alınıb.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, XIII turun Gəncədə keçirilən “Kəpəz” – “Qəbələ” matçında qonaqlar 1-ci dəqiqədə hesabı açıb. “Qırmızı-qaralar”ın futbolçusu Baqali Dabo cari mövsüm ilk dəqiqədə fərqlənən yeganə oyunçudur.

Qarşılaşmanın 26-cı saniyəsində “Kəpəz”i məyus edən hücumçu Milan Durç (“Zirə”) və Mirabdulla Abbasovun (“Neftçi”) rekorunu arxada qoyub.

