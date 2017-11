“Dava düşməsin deyə, bir də o məhəllədən keçmədim” - Əhməd - VİDEO - FOTO

ARB TV-nin "Şənbə səhəri Təranə ilə" proqramının budəfəki qonağı müğənni Əhməd Mustafayev olub.



Milli.Az xəbər verir ki, gənc müğənni sevdiyi qız üçün eyvan altında serenada ifa etdiyini etiraf edib:



"Bir dəfə etmişəm. Onda da az qala məhlənin oğlanları tərəfindən döyülmüşdüm. Kriminal məhlə idi bir az. Ədalət Şükürovun "Ay qız keçmə bizim məhəllədən" mahnısını ifa etdim. Bir də gördüm ki, 2 tərəfdən də 3 nəfər gəlir. Bildim ki, hədəf mənəm. Qız da yuxarıdan baxırdı. Amma davaya icazə vermədim. Şirin dilimə saldım. Amma söz verdim ki, bir də bu məhəllədən keçməyəcəm".

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.