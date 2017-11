Bakı. 20 noyabr. REPORT.AZ/ Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda maliyyə sektoruna investisiya qoyuluşu 3,7 mln. manat təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə 41% çoxdur.

"Report" bu barədə Dövlət Statsitika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Bununla belə, 10 ay ərzində maliyyə sahəsində investisiyalar iqtisadiyyata invesitiya qoyuluşunun cəmi 0,03%-ni təşkil edib.



