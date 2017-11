"Barselona"nın ulduz futbolçusu Lionel Messi Kataloniya təmsilçisi ilə müqavilənin müddətini yeniləyib.

Milli.Az yenicag.az-a istinadən xəbər verir ki, argentinalı 2020/2021 mövsümünə qədər İspaniya klubunda çıxış edəcək.

Bu barədə məlumatı klubun rəsmi saytı yayıb.

Qeyd edək ki, yeni müqaviləyə əsasən, Messini transfer etmək istəyən klub "Barselona"ya 700 milyon avro ödəməli olacaq.

Milli.Az

