Messi iddialara SON QOYDU: 700 milyon dollar...

İspaniyanın “Barselona” klubunun argentinalı ulduzu Lionel Messi onun komandadan ayrılacağı barədə iddialara son qoyub.

Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hücumçu klubla müqaviləsini 2021-ci ilə qədər uzadıb.

Katalon klubundan verilən məlumada görə, argentinalı ulduzun sərbəst qalma qyməti 700 milyon avro müəyyən edilib. Yəni, Messini transfer etmək istəyən klub 700 milyon avrodan keçməlidir.

Son vaxtlar 30 yaşlı futbolçunun “Barselona”nı tərk edərək İngiltərənin “Mançester Siti” klubuna keçəcəyi, hətta ilkin razılaşmanın olduğu barədə iddialar çoxalmışdı.

Qeyd edək ki, Lionel Messi 13 yaşında olarkən – 2000-ci ildə Argentinanın “Nyuells Old Boyz” komandasından “Barselona”ya keçib.

Ömər Dağlı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.