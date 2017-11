Kontenin şikayəti bitmir

"Çelsi"nin baş məşqçisi Antonio Konte növbəti dəfə təqvimdən şikayətlənib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, klub saytına danışan italiyalı çalışdırıcı Premyer Liqanın XIII turunda "Liverpul"la qarşılaşacaqları oyuna hazırlıq üçün az vaxtlarının olduğundan gileylənib.

"Çalışdıq ki, yaxşı hazırlaşaq. Ancaq bir amili nəzərə almalıyıq ki, bizim bu oyuna hazırlıq üçün cəmi bir gün vaxtımız oldu. Bu, yalnız "Çelsi"nin oyunçularına deyil, bütün komandalara aiddir. Çox sıx qrafiklə çıxış edirik və bu da bizə yaxşı hazırlaşmağa mane olur".

Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasının V turunda çərşənbə günün Bakıda "Qarabağ"la qarşılaşan "Çelsi" bu gün "Liverpul"la qarşılaşacaq.

