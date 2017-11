Yevlax-Bərdə avtomobil yolunda zəncirvari avtomobil qəzası baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında qeydə alınıb.

Belə ki, 3 minik maşınının və 1 motosikletin toqquşması nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Hazırda ərazidə olan DYP əməkdaşları qəzanın başvermə səbəbini araşdırır.

Yaralılar xəstəxanaya aparılıb. (report)

