Avtomobil qaçıran şəxs narkotiklə tutuldu - VİDEO

Masallı rayonunda avtomobil qaçıran şəxsin üzərindən narkotik aşkar edilib.

Milli.Az xezerxeber.az-a istinadən bildirir ki, Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbə sakini Hüseynağa Cəfərov rayon Polis Şöbəsində müraciət edərək noyabrın 22-də axşam saatlarında ona məxsus "VAZ21011" markalı avtomobilin qaçırıldığını bildirib.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə həmin avtomobilin Ərkivan qəsəbə sakini, 39 yaşlı Müçtəba Sadıxovun qaçırdığı müəyyən olunub.

Görülmüş tədbirlərlə avtomobil Boradigah kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən saxlanılıb və sürücü ilə birlikdə RPŞ-yə gətirilib. M.Sadıxovun üzərinə baxış keçirilərkən heroin aşkar edilərək götürülüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq davam etdirilir.

Milli.Az

Milli.Az-ın ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.