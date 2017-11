Abşeron rayonunda yanğın qeydə alınıb.

Publika.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, Abşeron rayonunda ikimərtəbəli 5 otaqlı evin 1-ci mərtəbəsində mətbəx, 1 otağın yanar konstruksiyaları 50 m2, 2-ci mərtəbisində 1 otağın döşəməsi 30 m2 sahədə və xarici divardan keçən elektrik naqilləri 5 p.m sahədə yanıb.

Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.​

