Bakının Nəsimi rayonunda 5 nəfər liftdə köməksiz vəziyyətdə qalıb.

Metbuat.az FHN-nin saytına istinadən xəbər verir ki, bu haqda Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə məlumat daxil olub.

Hadisə yerinə cəlb olunan Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri vətəndaşların liftdən çıxmasına kömək ediblər.

