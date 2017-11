Azərbaycanda yeni fond yaradılması təklif edilir - VİDEO

Yaxın gələcəkdə əmək təhlükəsizliyi fondu yaradılacaq. Məqsəd istehsalatdakı bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Bəs görəsən fondda toplanan vəsaitlər hansı istiqamətdə xərclənəcək?

Milli.Az xezerxeber.az-a istinadən bildirir ki, ofislərdə və ya istehsalatda bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün profilaktik tədbirlər gücləndiriliəcək. Bu məqsədlə əmək təhlükəsizliyi fondunun yaradılması nəzərdə tutulur.

Belə bir fondun yaradılması əslində əmək məcəlləsində nəzərdə tutulub. Fond yaradıldıqdan sonra ora dövləd büdcəsindən ayırmalar hesabına vəsait toplanacaq. Amma bu vəsait bədbəxt hadisələrdən sonra işçilərə dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün istifadə edilməyəcək.

Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədovun sözlərinə görə, əmək təhlükəsizliyi fondu daha çox maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsi, eləcə də işəgötürənlərə praktiki köməyin göstərilməsi ilə məşğul olacaq. Dünya ölkələrində mövcud olan fondların mahiyyəti də bundan ibarətdir.

Sahib Məmmədov deyir ki, əmək təhlükəsizliyi fondunun yaradılmasından əvvəl əmək bazarındakı çatışmazlıqlar aradan qaldırılmalıdır.

Əmək təhlükəsizliyi fondunun nə zaman yaradılacağı yaxın gələcəkdə məlum olacaq.

Milli.Az

Milli.Az-ın ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.