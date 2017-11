Türkiyə Super Liqasında XIII tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, son çempion "Beşiktaş" səfərdə "Yeni Malatyaspor" komandasının qonağı olub.

Gərgin keçən qarşılaşmada qapılara qol vurulmayıb.

Matçda yaranan əsas məqamları təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az



