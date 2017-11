Alimlər hansı yuxunun daha faydalı olduğunu açıqlayıblar

Kaliforniya Universitetinin alimləri yuxunun hansı dövrünün sağlamlıq üçün daha faydalı olduğunu aydınlaşdırıblar. Tədqiqatçıların fikrincə, yuxunun "qısamüddətli" adlandırılan sonuncu fazası stresin öhdəsindən gəlməkdə insana kömək edir.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, mütəxəssislər öz nəzəriyyələrini təsdiq etmək üçün əməli təcrübə aparıblar. Könüllüləri qısamüddətli yuxuya verərək, - adətən bu zaman insan yuxu görür, - onları mümkün qədər çox bu vəziyyətdə saxlayıblar. Nəticədə məlum olub ki, respondentlərin qorxu hissi ilə bağlı olan beyin fəallığı yavaşıyıb. Uzun müddət qısamüddətli yuxuda olanlar özlərini inamlı hiss ediblər, posttravmatik emosional pozğunluğun və gərginlik hissinin öhdəsindən asanlıqla gəliblər.

Daha əvvəl bir qrup ABŞ alimi nə vaxt yatmağın daha faydalı olduğunu müəyyən edib. Tədqiqatçıların fikrincə, gündüz yuxusu gücü sürətlə bərpa etməyə, diqqəti müəyyən məsələ üzərində cəmləşdirmək üçün lüzumsuz fikirlərdən uzaqlaşmağa imkan verir.

Milli.Az

Milli.Az-ın ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.