“Gombul” uşaqlar - ÜST həyəcan təbili çalır

Uşaqlarda erkən yaşlarda piylənmə günümüzün reallığı olmaqla yanaşı, eyni zamanda düşündürücü problemlərindən biridir.

Milli.Az atv.az-a istinadən bildirir ki, əgər 1975-ci ildə 11 000000 uşaq köklükdən əziyyət çəkirdisə, 2016-cı ilin statistikasına görə, bu rəqəm 124 000000-a çatıb. Qurum qeyd edir ki, oğlanlar qızlara nisbətən piylənməyə daha meylli olur. Uşaq köklüyündən ən çox əziyyət çəkənlər isə Polineziya və Mikroneziyadır. Bu ölkələrdə uşaqların 22-25%-i kökəlməyə meyllidir. ABŞ, Kanada, Avstraliya, Yeni Zellandiya, İrlandiya və İngiltərədə də vəziyyət acınacaqlıdır. ÜST-ün ekspertləri hesab edir ki, 2022-ci ildə köklükdən əziyyət çəkən uşaq və yeniyetmələrin sayı, aclıqdan əziyyət çəkən həmyaşıdlarından artıq olacaq.

