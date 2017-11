Salyanda baş vermiş yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ələt-Astara magistral yolunun Salyan ərazisindən keçən hissəsində minik avtomobilinin beton dirəyinə çırpılması nəticəsində Salyan şəhərinin 20 Yanvar küçəsində yaşayan 30 yaşlı Etibar Vahid oğlu Qafarov və 35 yaşlı Ramil Həmid oğlu Tağıyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

Yaralılar Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

